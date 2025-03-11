Dünya emekli maaşı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye'de en düşük emekli maaşı Ocak 2025'te 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Son olarak da emeklinin sosyal desteği olarak kabul edilen bayram ikramiyelerinde artış yaşandı. Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarıldı.