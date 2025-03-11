Dünya emekli maaşı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Küresel emeklilik sisteminde maaş sıralamasında Türkiye geriye düştü. Ocak ayında en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Son olarak emeklilere ödenen ikramiyenin 4 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, Dünya emekli maaşı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte Küresel Emeklilik Endeksi ve Türkiye’nin sıralaması…
Türkiye'de en düşük emekli maaşı Ocak 2025'te 14 bin 469 TL'ye çıkarıldı. Son olarak da emeklinin sosyal desteği olarak kabul edilen bayram ikramiyelerinde artış yaşandı. Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri 4 bin liraya çıkarıldı.
Ocak zammının ardından muhalefet partileri 14 bin 469 TL'nin geçinmek için imkansız olduğunu söyleyerek artışı eleştirdi.
2024 yılı Emekliler Yılı ilan edilmişti
DİSK Emekli-Sen Başkanı Cengiz Yavuz, 2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatarak "2024 emekliler için açlık, yoksulluk, sefalet yılı olarak geride kalıyor, görünen o ki 2025 yılında 2024'ü bize aratacaklar" dedi.
Emekli maaşları hayat pahalılığı karşısında eridi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 17 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada emekli maaşlarında "tarihin en büyük artışlarını" gerçekleştirmelerine rağmen "hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama" ve "açgözlülüğün" bu artışları zamanla erittiğini söyledi.