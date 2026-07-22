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  4. Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim...

Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim...

İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finalinin devre arasında sahne alan yıldızlara ödenen ücretler ortaya çıktı. En yüksek ödemeyi 17,5 milyon Euro ile Shakira aldı.

Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim... - Sayfa 1

Yıldızların ücretleri açıklandı

İspanya ile Arjantin arasında oynanan Dünya Kupası finalinin devre arasında düzenlenen gösteride sahne alan sanatçılara ödenen ücretler belli oldu.

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Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim... - Sayfa 2

En yüksek ücreti Shakira aldı

The Sun'ın haberine göre, Dünya Kupası'nın resmi şarkısını da seslendiren Kolombiyalı sanatçı Shakira, 17,5 milyon Euro ile gecenin en yüksek ücretini alan isim oldu.

Shakira'yı 14'er milyon Euro ile Justin Bieber ve oyuncu Timothée Chalamet takip etti.

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Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim... - Sayfa 3

Sahne ücretleri şu şekilde sıralandı:

Shakira: 17,5 milyon Euro

Justin Bieber: 14 milyon Euro

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Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim... - Sayfa 4

Timothée Chalamet: 14 milyon Euro

Lisa: 10,4 milyon Euro

Kim Kardashian: 9,3 milyon Euro

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