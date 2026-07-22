Dünya Kupası finalinde sahne alan yıldızlar ne kadar kazandı? İşte en yüksek ücreti alan isim...

En yüksek ücreti Shakira aldı

The Sun'ın haberine göre, Dünya Kupası'nın resmi şarkısını da seslendiren Kolombiyalı sanatçı Shakira, 17,5 milyon Euro ile gecenin en yüksek ücretini alan isim oldu.

Shakira'yı 14'er milyon Euro ile Justin Bieber ve oyuncu Timothée Chalamet takip etti.