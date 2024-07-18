Dünyaca ünlü gazeteden memur maaşlarıyla ilgili iddia: Memurun ocak maaş zammı nasıl hesaplanacak?
Dünyaca ünlü Financial Times Gazetesi, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de memur maaşlarının dondurulacağını öne sürdü. Geçen yıl temmuz ayında seyyanen zam alan memurların bu yılın temmuz ayındaki maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre memur maaş zammı ocak ayında da enflasyonun en az 4 puan altında kalacak. Memurun ocak zammı nasıl hesaplanacak?
Financial Times’ta yer alan bir analizde “Bütçe açığının azaltılması, önümüzdeki yıllarda memur maaşlarının dondurulması gibi bazı sert tedbirleri de içerecektir” denildi. Gazetenin bu iddiası sosyal medyada da büyük tartışmaya neden oldu.
Peki memurun ocak zammı nasıl hesaplanacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur maaş zammının ocak ayında nasıl hesaplanacağını yazdı:
"Enflasyonun stabil olduğu 2010 – 2021 yıllarına bakıldığında memur maaş zamlarıyla enflasyonun başa baş olduğu görülüyor. 2021 yılının son çeyreğinde enflasyonun hızla artması üzerine 2022’nin ocak ayında toplu sözleşme zammına ilave olarak 2,5 puan artış yapıldı ancak bu artış daha sonra enflasyondan mahsup edildi.
2022 yılında enflasyon yüzde 64,27’e yükselince memur maaş zammı ocak ayında 13,52 puanlık ilave artışla yüzde 30 oldu. Temmuz ayında ise normal zamma ilave olarak tüm memur maaşlarına seyyanen 8.077 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte 2023 yılı temmuz ayında ortalama memur maaş zammı yüzde 74 oldu. Seyyanen zamla birlikte memur maaşlarında 2023’teki yıllık artış ise yüzde 126 olarak gerçekleşti. Enflasyon ise 2023'tete yüzde 64,77 oldu.