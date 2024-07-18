Dünyaca ünlü gazeteden memur maaşlarıyla ilgili iddia: Memurun ocak maaş zammı nasıl hesaplanacak?

2022 yılında enflasyon yüzde 64,27’e yükselince memur maaş zammı ocak ayında 13,52 puanlık ilave artışla yüzde 30 oldu. Temmuz ayında ise normal zamma ilave olarak tüm memur maaşlarına seyyanen 8.077 TL zam yapıldı. Bu zamla birlikte 2023 yılı temmuz ayında ortalama memur maaş zammı yüzde 74 oldu. Seyyanen zamla birlikte memur maaşlarında 2023’teki yıllık artış ise yüzde 126 olarak gerçekleşti. Enflasyon ise 2023'tete yüzde 64,77 oldu.