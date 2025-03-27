Dünyaca ünlü iki devden 'Türk bankaları' için yeni tavsiye
ABD merkezli dünyanın en büyük bankalarından JPMorgan ve Bank of America, Türk bankalarına yönelik hedef fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yaptı.
Bank of America (BofA) Türk bankalarına yönelik yeni rapor yayımladı. Raporunda geçen hafta yaşanan siyasi belirsizliğin, risk priminin yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açtığını belirtti.
Raporda bu durumun net faiz marjı, özsermaye maliyeti görünümü üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.
Raporda, "Şimdi sorulması gereken soru, bunun bir kırılma mı yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğudur. Ekonomi yönetimi istikrarı yeniden tesis etmeye ve enflasyonla mücadele programına devam etmeye kararlı. Siyasi belirsizlik azalırsa, enflasyonist etki hafifleyecektir" ifadelerini kullandı.
Halkbank (HALKB) hedef fiyatı 17,2 TL’den 16,1 TL’ye düşürüldü, yatırım tavsiyesi "endeks altı getiri" olarak korundu.