Dünyaca ünlü iki devden 'Türk bankaları' için yeni tavsiye

Raporda, "Şimdi sorulması gereken soru, bunun bir kırılma mı yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğudur. Ekonomi yönetimi istikrarı yeniden tesis etmeye ve enflasyonla mücadele programına devam etmeye kararlı. Siyasi belirsizlik azalırsa, enflasyonist etki hafifleyecektir" ifadelerini kullandı.