Herkesin mutfağında bulunuyordu... Dünyaca ünlü mutfak ürünleri markası iflasın eşiğinde!

DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETİN DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Şirket, 700 milyon dolarlık borcun yönetimi konusunda borç verenlerle kapsamlı müzakereler için masaya oturmuştu. Borç verenler bu yıl için şirketi rahatlatacak tekliflerde bulundu ancak, 78 yıllık şirketin durumu kötüleşmeye devam etti. Şirketin iflas planı hala belirsiz ancak uzmanlar şirketin durumu tersine çevirebileceği yorumlarını yapıyor.