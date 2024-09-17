Herkesin mutfağında bulunuyordu... Dünyaca ünlü mutfak ürünleri markası iflasın eşiğinde!
Ünlü mutfak ürünleri ve ev eşyası markası Tupperware iflas başvurusuna hazırlanıyor. Tüketicilerin ürünlere olan ilgisinin azalmasıyla kötü günler geçiren markaya bir de borsa darbesi geldi. Tupperware hisseleri iflas haberlerinin ardından çakıldı.
ABD’li ünlü mutfak ürünleri markası Tupperware zor günler geçiriyor. Mutfak ürünleriyle tanınan marka iflas bayrağını çekmeye hazırlanırken, borsa tarafından da bir darbe geldi. Şirket, haziran ayında ABD'deki son tesisini Ocak 2025'e kadar kapatacağını ve 140'tan fazla çalışanı işten çıkaracağını duyurmuştu.
İFLAS BAYRAĞINI ÇEKECEK
Tupperware ürünlerine olan ilginin azalması nedeniyle işini canlandırmak için yıllarca mücadele ettikten sonra bu hafta içinde iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Ev eşyaları şirketinin hisseleri pazartesi günü geç saatlerde yüzde 57 düştü.
Bloomberg’in haberine göre, Florida merkezli şirketin borç şartlarını ihlal ettikten sonra mahkeme koruması talep etmeyi planlıyordu. Tupperware'in dava sürecinde kendisine yardımcı olması için danışmanlarla işbirliği yaptığı haberleri geldi.
DÜNYACA ÜNLÜ ŞİRKETİN DURUMU DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR
Şirket, 700 milyon dolarlık borcun yönetimi konusunda borç verenlerle kapsamlı müzakereler için masaya oturmuştu. Borç verenler bu yıl için şirketi rahatlatacak tekliflerde bulundu ancak, 78 yıllık şirketin durumu kötüleşmeye devam etti. Şirketin iflas planı hala belirsiz ancak uzmanlar şirketin durumu tersine çevirebileceği yorumlarını yapıyor.