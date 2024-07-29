Dünyada düşen ekonomik özgürlük sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada 184 ülkenin ekonomik özgürlüğü ölçülürken, 30. yılında endeks, dünya çapında en düşük değerine sahip oluyor.

Ekonomik özgürlüğün “her insanın kendi emeğini ve mülkünü kontrol etme hakkı” olduğu olarak açıklanan endeks ölçümünde, ekonomik özgür toplumların refah seviyelerinin de yüksek olduğu belirtiliyor.