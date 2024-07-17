Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör

2024 yılında küresel endüstriyel pazar, birçok farklı sektör için fırsatlar ve zorluklar içeriyor.

Uluslararası ticaret piyasaları güçlü olmaya devam ederken, enflasyonla mücadelenin yanında teknolojik gelişmeler de sektörleri değiştiriyor. Bu ortamda, dünyada toplam piyasa değerine göre en büyük 20 sektör bu şekilde: