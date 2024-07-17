Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör
Küresel ekonomide pandemi sonrası toparlanma çabaları halen etkili olurken, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik düşüş bazı sektörleri de öne çıkardı.
2024 yılında küresel endüstriyel pazar, birçok farklı sektör için fırsatlar ve zorluklar içeriyor.
Uluslararası ticaret piyasaları güçlü olmaya devam ederken, enflasyonla mücadelenin yanında teknolojik gelişmeler de sektörleri değiştiriyor. Bu ortamda, dünyada toplam piyasa değerine göre en büyük 20 sektör bu şekilde:
20. Varlık Yönetimi
Sektörün piyasa değeri: 942,21 milyar dolar
19. Kamu hizmetleri – Düzenlenmiş elektrik
Sektörün piyasa değeri: 949,78 milyar dolar
18. Yarı iletken ekipmanlar
Sektörün piyasa değeri: 951,19 milyar dolar