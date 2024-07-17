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Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör

Küresel ekonomide pandemi sonrası toparlanma çabaları halen etkili olurken, Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en büyük ekonomik düşüş bazı sektörleri de öne çıkardı.

Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör - Sayfa 1

2024 yılında küresel endüstriyel pazar, birçok farklı sektör için fırsatlar ve zorluklar içeriyor.

Uluslararası ticaret piyasaları güçlü olmaya devam ederken, enflasyonla mücadelenin yanında teknolojik gelişmeler de sektörleri değiştiriyor. Bu ortamda, dünyada toplam piyasa değerine göre en büyük 20 sektör bu şekilde:

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Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör - Sayfa 2

20. Varlık Yönetimi

Sektörün piyasa değeri: 942,21 milyar dolar

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Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör - Sayfa 3

19. Kamu hizmetleri – Düzenlenmiş elektrik

Sektörün piyasa değeri: 949,78 milyar dolar

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Dünyada piyasa değerine göre en büyük 20 sektör - Sayfa 4

18. Yarı iletken ekipmanlar

Sektörün piyasa değeri: 951,19 milyar dolar

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