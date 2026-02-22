  1. Ekonomim
  4. Dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden biriydi, tek gecede paralar çalındı şifreler hacklendi!

Bir dönem Türkiye’de de faaliyet gösteren PayPal, veri ihlali yaşadığını duyurdu. Bazı müşterilerin hesaplarından para aktarımı gerçekleşirken, milyonlarca kişinin şifresi de ele geçirildi.

Türkiye serüvenine yıllar önce başlayan ve daha sonra sona eren PayPal, global çapta büyük bir hack saldırısının kurbanı oldu.

2025 yılında dev platformlara yapılan siber saldırılar, milyonlarca kişinin gizliliğinin ihlal etti bilgilerini açığa çıkarmıştı. Ancak siber korsanların boy gösterdiği bu dönemde bu kez PayPal hedef oldu.

Forbes’da yer alan habere göre PayPal’de milyonlarca kişinin verileri ele geçirildi. 

Siber saldırı platformdaki son altı aylık verileri hedeflerken, aynı zamanda yetkisiz para gönderme işlemi de gerçekleştirildi.

