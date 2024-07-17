Dünyanın en değerli kulüpleri belli oldu: 4 Türk takımının marka değeri...
Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli kulübü oldu. Madrid'i 1 milyar 726 milyon dolarla Manchester City ve 1 milyar 653 milyon dolarla Barcelona izliyor. İlk 50 kulüp markası içinde İngiltere 18, Almanya 11, İspanya 8, İtalya 6 kulüple yer aldı. Listenin son sırasındaki Villarreal'in marka değeri 100 milyon dolar olurken, en değerli 4 Türk kulübünün toplam marka değeri 44 milyon dolar olarak belirlendi.
Marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın yaptığı araştırmaya göre, geçen yıl birinciliği Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene 1 milyar 805 milyon dolarla yeniden dünyanın en değerli futbol kulübü oldu.
Dünyanın önde gelen marka değerlendirme şirketlerinden Brand Finance'ın "Dünya Futbolunun En Değerli İlk 50 Kulüp Markası" çalışmasına göre, listeye girebilen 50 kulüp arasında ilk 10'da yer alanların marka değeri 13 milyar 673 milyon dolara ulaştı.
Milli futbolcu Arda Güler'in de yer aldığı Real Madrid, 1 milyar 805 milyon dolarla dünyanın en değerli futbol kulübü sıralamasında birinci oldu. Geçen yıl yerini Manchester City'e kaptıran Real Madrid, bu sene yeniden birincilik tacını aldı.
"Marka gücü" markalar için önde gelen kriter olurken, Real Madrid 100 üzerinden 96,3 marka gücü skoruyla Google, Coca-Cola, Ferrari ve Rolex gibi dünyanın belli başlı markalarını geride bıraktı. Real Madrid, sosyal medya platformlarında en çok takip edilen futbol kulübü ünvanını da taşıyor.