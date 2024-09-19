Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye sıralamada yükseldi

Şirket, dünya genelinde 199 ülke ve bölgeyi değerlendiriyor ve sonuçlarını vizesiz erişim, eVizeler ve küresel mobilite gibi faktörlere dayandırıyor. VisaGuide.World dünyanın en güçlü pasaporta sahip ülkeyi açıkladı.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTUNA SAHİP ÜLKE!