Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı! Türkiye sıralamada yükseldi
Dünyanın en güçlü pasaportu açıklandı. Peki, bu pasaporta hangi ülke sahip? İşte, en güçlü pasaporta sahip ülke ve Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri...
VisaGuide.World'ün sıralaması, Henley Pasaport Endeksi'yle birlikte seyahat sektöründeki en güvenilir sıralamalardan biri olarak görülüyor.
Şirket, dünya genelinde 199 ülke ve bölgeyi değerlendiriyor ve sonuçlarını vizesiz erişim, eVizeler ve küresel mobilite gibi faktörlere dayandırıyor. VisaGuide.World dünyanın en güçlü pasaporta sahip ülkeyi açıkladı.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTUNA SAHİP ÜLKE!
Singapur 100 üzerinden 91,2. birinci sırada
İkinci sırada 90,6 puanla İspanya