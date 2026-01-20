Dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji ekosistemlerinde Türkiye detayı! Liderliğe göz kırptı
Dealroom, GTEI 2025 araştırmasına göre dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji ekosistemlerine Nijerya ve Türkiye damga vurdu. Özellikle Türkiye'nin keskin çıkışı zirve yarışına ortak etti. İşte Dealroom, GTEI 2025 araştırmasına göre dünyanın en hızlı büyüyen 20 teknoloji ekosistemi
Dealroom’un GTEI 2025 araştırması, küresel teknoloji ekosistemlerinde dengelerin hızla değiştiğini ortaya koyarken; Türkiye, sergilediği ivmeli büyümeyle Nijerya ile birlikte listenin en dikkat çeken ülkeleri arasına girerek liderlik yarışına güçlü bir aday olarak öne çıktı.
