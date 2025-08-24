Dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeleri açıklandı: Peki Türkiye sıralamada kaçıncı?
İnternetin hızı dünyayı yeniden şekillendirirken, bazı ülkeler bu yarışta öne çıkıyor. Speedtest'in son verileri, küresel lideri ve Türkiye'nin bu listedeki yerini gözler önüne serdi. İşte dünyanın en hızlı internetine sahip ülkeler ve sıralamanın detayları...
İnternet hızı küresel rekabetin ve dijital dönüşümün en önemli göstergelerinden biri haline geldi. Speedtest'in son verileri, dünyada hangi ülkelerin bu yarışta öne çıktığını ve Türkiye'nin konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
İşte dünyanın en hızlı sabit genişbant internetine sahip ülkeler ve detaylar:
