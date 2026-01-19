Dünyanın en işlek 15 havalimanı açıklandı! İstanbul havalimanı giderek zirveye yaklaşıyor

Dünyanın en işlek 15 havalimanının sıralandığı 2024 datalarına göre, ABD ve Asya merkezleri ilk sıralarda bulunurken, İstanbul Havalimanı yükselen yolcu trafiğiyle küresel havacılığın en hızlı yükselen merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.