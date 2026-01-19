Dünyanın en işlek 15 havalimanı açıklandı! İstanbul havalimanı giderek zirveye yaklaşıyor
Uluslararası Havaalanları Konseyi, Dünya’nın paylaştığı rapor, 2024 yılında global havacılığın rekor kırdığını gün yüzüne çıkardı.. Ortalama 9,4 milyar yolcunun seyahat ettiği listede İstanbul Havalimanı, 80 milyonun üzerindeki yolcu sayısıyla zirveye bir adım daha yaklaştı.
Dünyanın en işlek 15 havalimanının sıralandığı 2024 datalarına göre, ABD ve Asya merkezleri ilk sıralarda bulunurken, İstanbul Havalimanı yükselen yolcu trafiğiyle küresel havacılığın en hızlı yükselen merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.
