Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu: Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Pasaport fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler belli oldu. En fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeleri ve güçlü pasaportları listeleyen Henley Pasaport Endeksi'nde 118 ülkeye vizesiz erişimle listenin 54. sırasında yer alan Türkiye'nin pasaport fiyatı merak ediliyor.