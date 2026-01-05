Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu: Servet farkı tarihi rekora ulaştı

Yeni yıla girerken dünyanın en zengin 10 kişisinden altısının serveti düşüş yaşarken, tek büyük istisna Elon Musk oldu. Forbes’ın verilerine göre, Musk'ın net serveti son bir ayda tahmini 244 milyar dolar artarak Ocak 2026 itibarıyla 726 milyar dolara ulaştı.

Bu devasa sıçramayla Musk, gezegenin en zengin kişisi unvanını pekiştirirken, en yakın rakibi olan 257 milyar dolarlık servete sahip Google kurucu ortağı Larry Page'den neredeyse üç kat daha zengin hale geldi.