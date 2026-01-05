Dünyanın en zengin 10 insanı belli oldu: Servet farkı tarihi rekora ulaştı
Dünyanın en zengin 10 insanı arasındaki servet farkı, yeni yıla girerken hiç olmadığı kadar açıldı. Elon Musk, rekor bir artışla listenin zirvesinde yer alırken, en yakın rakibi olan Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile arasındaki fark dudak uçuklattı. İşte Ocak 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 kişisi...
Yeni yıla girerken dünyanın en zengin 10 kişisinden altısının serveti düşüş yaşarken, tek büyük istisna Elon Musk oldu. Forbes’ın verilerine göre, Musk'ın net serveti son bir ayda tahmini 244 milyar dolar artarak Ocak 2026 itibarıyla 726 milyar dolara ulaştı.
Bu devasa sıçramayla Musk, gezegenin en zengin kişisi unvanını pekiştirirken, en yakın rakibi olan 257 milyar dolarlık servete sahip Google kurucu ortağı Larry Page'den neredeyse üç kat daha zengin hale geldi.
REKORLARIN İNSANI
Bununla birlikte Musk, servetindeki bu çarpıcı yükselişi kısa sürede gerçekleştirdiği önemli adımlara borçlu. Uzay teknolojileri SpaceX'in özel yatırımcılar tarafından Ağustos ayındaki 400 milyar dolarlık değerlemesinin 800 milyar dolara yükselmesiyle, Musk 15 Aralık'ta 600 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu.
Sadece dört gün sonra ise Delaware Yüksek Mahkemesi'nin, 2024'te alt mahkeme tarafından iptal edilen ve şimdi 130 milyar dolar değerinde olan Tesla hisse opsiyonlarını geri vermesiyle, serveti 700 milyar doları aşan tarihteki ilk kişi unvanını aldı.