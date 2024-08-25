Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülke
Insidermonkey'de yayımlanan rapora göre dünyanın en zengin aileleri listelendi.
Küresel ekonomideki dalgalanmaların ardından, dünyanın en zengin ailelerinin stratejik konumu ve yaşam standartları yüksek olan ülkelere göç ettiği iddia ediliyor. En büyük milyoner göçünün Çin'den gerçekleşeceği belirtilirken, zengin ailelerin en çok tercih ettiği ülke de belirlendi.
Henley & Partners'ın göç raporuna göre 2024 büyük bir milyoner göçüne tanıklık edecek. En büyük milyoner göçü Çin'de gerçekleşecek ve bu yıl 15.200 yüksek net gelire sahip bireyin göç etmesi bekleniyor. Birleşik Krallık'ın 2024'te 9.500 milyoner net kaybına tanık olması bekleniyor, Hindistan ise tahmini 4.300 milyoner kaybedecek.
Zenginlerin en çok tercih ettikleri ülkeler arasında BAE bulunuyor
Zenginler arasında en çok tercih edilen destinasyondaki diğer cazibe merkezleri arasında BAE bulunuyor. Ülkenin stratejik konumu, sıfır gelir vergisi, düşük suç oranı, sağlık tesisleri ve eğitim kurumları ve dünya standartlarında yaşam tarzı cazibe merkezleri, seçkinleri çeken diğer avantajlar oldu.
İnsidermonkey’de yer alan detaylara göre dünyanın en çok zengin aileleri şöyle;