Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! İşte en çok göç ettikleri ülke

Küresel ekonomideki dalgalanmaların ardından, dünyanın en zengin ailelerinin stratejik konumu ve yaşam standartları yüksek olan ülkelere göç ettiği iddia ediliyor. En büyük milyoner göçünün Çin'den gerçekleşeceği belirtilirken, zengin ailelerin en çok tercih ettiği ülke de belirlendi.