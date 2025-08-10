  1. Ekonomim
Dünyanın en zengin rezervlerine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye sıralamada nerede?

2025 Temmuz ayı verilerine göre en yüksek yabancı para ve altın rezervlerine sahip ilk 25 ülke sıralaması belli oldu.

Rezervler, merkez bankalarının ekonomik gücünü ve dayanıklılığını yansıtan kritik bir gösterge. Son yıllarda özellikle altınla güçlendirilen ülke rezervleri, küresel şoklara karşı önemli bir silah olarak kullanılıyor.

ekonomim.com'un 25 ülkelerin merkez bankaları rakamlarından derlediği rezerv sıralaması şöyle:

1- Çin-

3,450,000,000,000

Dünya lideri, devasa ticaret fazlasıyla öne çıkıyor.

2- Japonya

1,295,000,000,000

Güçlü yen ve ihracat ekonomisiyle dikkat çekiyor.

