Dünyanın en zengini değişti! Arnault'un yerini Amazon'un sahibi Bezos aldı
Dünyanın en zengi kişisi yerini Amazonun sahibine kaptırdı. Lüks grubu LVMH'nin başkanı Bernard Arnault dünyanın en zengini pozisyonunu, şirketinin yeniden yapılanması ve ardından gelen borsa endişeleri sonucunda kaybetti.
Dünyanın en zengin insanlarının günlük sıralamasını yapan Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Arnault, 203 milyar dolar, Amazon'un Amerikalı kurucusu ve büyük hissedarı Bezos ise 205 milyar dolar servete sahip.
Tesla, SpaceX ve X'in patronu Elon Musk, bir yılda neredeyse yüzde 25 değer kaybeden Tesla'nın hisse fiyatındaki düşüş nedeniyle 30 milyar dolardan fazla zarar ettikten sonra mart ayında yerini Bezos'a bıraktı.
Aynı zamanda Bernard Arnault'nun serveti Bloomberg'in yeni servet hesaplama yöntemleri sayesinde 30 milyar dolar arttı.
Ancak, icra kurulu başkanının elindeki LVMH hisselerinin fiyatını arttırmak için tasarlanan yeni süreç, Dior, Givenchy ve Guerlain'in ve diğer birçok üst düzey markanın sahibi olan lüks grubun borsa sorunlarına dayanamadı.