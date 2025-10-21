Dünyanın Top 30 listesi değişti! İşte en değerli şirketler listesi 2025
2025 yılı itibarıyla küresel piyasalarda en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin sıralaması, teknoloji alanındaki ağırlığın artarak devam ettiğini gösteriyor. Peki top 30'da hangi şirketler var?
İlk on sırada yer alan şirketlerin büyük bir kısmı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji firmalarından oluşuyor. Bu tablo, küresel ölçekte dijitalleşmenin ve yapay zekâ temelli uygulamaların ekonomik yapılar üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor.
Sektörler arası devleşme
Şirketlerin piyasa değerleri, yalnızca kendi sektörlerinde değil, küresel ölçekte de bir güç simgesi hâline geliyor. Teknoloji alanında faaliyet gösteren firmalar, bulut, yapay zekâ ve donanım yatırımlarıyla öne çıkarken; enerji, petrol‑gaz ve finans şirketleri de kendi alanlarında büyük değerler yaratıyor.
En büyükler kimler?
2025 yılı itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin çoğu teknoloji sektöründe yer alıyor. Techopat'ın verilerine göre Nvidia piyasa değeri ile 4 trilyon dolar civarına ulaşmış durumda. The Indian Express+3Fool+3Visual Capitalist+3 Microsoft ve Apple gibi şirketler de benzer değerlerle listede ön sıralarda yer alıyor. Forbes India+1 Ayrıca listeye teknoloji dışından da firmalar giriyor; mesela Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco petrol ve gaz şirketi 1 trilyon doları geçen bir piyasa değerine sahip