Dünyanın Top 30 listesi değişti! İşte en değerli şirketler listesi 2025

En büyükler kimler?

2025 yılı itibarıyla en yüksek piyasa değerine sahip şirketlerin çoğu teknoloji sektöründe yer alıyor. Techopat'ın verilerine göre Nvidia piyasa değeri ile 4 trilyon dolar civarına ulaşmış durumda. The Indian Express+3Fool+3Visual Capitalist+3 Microsoft ve Apple gibi şirketler de benzer değerlerle listede ön sıralarda yer alıyor. Forbes India+1 Ayrıca listeye teknoloji dışından da firmalar giriyor; mesela Suudi Arabistan merkezli Saudi Aramco petrol ve gaz şirketi 1 trilyon doları geçen bir piyasa değerine sahip