Düşük mevduat için de yüzde 50 tarih oldu: İşte 100 ve 250 bin TL’nin aylık faiz getirisi
Geçen hafta düşük tutarlı mevduatlar için bir bankada yüzde 50 olan faiz oranı, TCMB’nin faiz indirimi sonrasında yüzde 49’a geriledi. Böylece düşük tutarlı mevduatlar için de yüzde 50 dönemi tarih oldu. Peki en yüksek mevduat oranlarını hangi banka veriyor? 100 bin ve 250 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta, politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan indirdi ve yüzde 42,50 seviyesine çekti. Bundan sonraki ilk faiz toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. TCMB, söz konusu tarih öncesinde mart enflasyonu başta olma üzere birçok makro ekonomik veriyi de görmüş olacak.
Son karar metninde de “veri odaklı” ilerleneceği vurgulanarak, “Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir” ifadelerine yer verildi.
DİKKATLER ENFLASYON VERİSİNDE OLACAK
Ekonomistler, son durumda yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun, politika faizinin gerisinde konumlanmaya devam ettiğini belirterek; enflasyonda yaşanabilecek yeni düşüşlerin, nisan ayında da 250 baz puanlık bir indirimi destekleyebileceği görüşünü dile getiriyor.