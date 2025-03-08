Düşük mevduat için de yüzde 50 tarih oldu: İşte 100 ve 250 bin TL’nin aylık faiz getirisi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta, politika faizini beklentilere paralel olarak 250 baz puan indirdi ve yüzde 42,50 seviyesine çekti. Bundan sonraki ilk faiz toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. TCMB, söz konusu tarih öncesinde mart enflasyonu başta olma üzere birçok makro ekonomik veriyi de görmüş olacak.