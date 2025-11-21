Düzenli gelir ve uzun vadeli strateji: Temettü yatırımcılığı

Temettü yatırımcılığı nedir?

Temettü yatırımcılığı, bir şirketin karından hisse sahiplerine düzenli olarak dağıttığı temettüler üzerinden gelir elde etme stratejisidir. Yatırımcılar, sadece hisse fiyat artışına değil, aynı zamanda düzenli nakit akışına odaklanır. Bu yaklaşım, özellikle istikrarlı ve uzun vadeli kazanç hedefleyen yatırımcılar için uygundur. Temettü dağıtan şirketler genellikle köklü, finansal açıdan güçlü ve sürdürülebilir karlara sahip firmalardır. Strateji, hisse fiyatlarının kısa vadeli dalgalanmalarından daha az etkilenir. Yatırımcılar, temettü geliriyle portföylerini çeşitlendirebilir. Ayrıca temettüleri yeniden yatırarak bileşik getiri sağlayabilirler. Temettü verimi, yatırımın cazibesini ölçmede önemli bir kriterdir. Bu yöntem, pasif gelir elde etmek isteyenler için popülerdir.