  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı

e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı

e-Devlet uygulamasının faydaları arasında birikmiş alacaklarınızı görme imkanı da var

e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı - Sayfa 1

Dijital ortamdan tüm işlemlerinizi yapmanızı sağlayan e-Devlet kapısı, borçlarınız gibi alacaklarınızı da gösteriyor. Sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kullanıcı, e-Devlet uygulamasında birikmiş alacağı olduğunu herkese gösterdi.

1 | 13
e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı - Sayfa 2

Bunun üzerine birçok vatandaş aynı yöntemi uygulamaya başladı. Eğer siz de birikmiş bir alacağınız olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

2 | 13
e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı - Sayfa 3

1. e-Devlet'e giriş yapıyorsunuz.

3 | 13
e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı - Sayfa 4

2. Ardından arama bölümüne gelip Takasbank yazıyorsunuz.

4 | 13