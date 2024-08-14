e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir! Çoğu kişi bilmiyordu ekranda bakiyeyi görenler şaşırdı
e-Devlet uygulamasının faydaları arasında birikmiş alacaklarınızı görme imkanı da var
Dijital ortamdan tüm işlemlerinizi yapmanızı sağlayan e-Devlet kapısı, borçlarınız gibi alacaklarınızı da gösteriyor. Sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kullanıcı, e-Devlet uygulamasında birikmiş alacağı olduğunu herkese gösterdi.
Bunun üzerine birçok vatandaş aynı yöntemi uygulamaya başladı. Eğer siz de birikmiş bir alacağınız olduğunu düşünüyorsanız aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.
1. e-Devlet'e giriş yapıyorsunuz.
2. Ardından arama bölümüne gelip Takasbank yazıyorsunuz.