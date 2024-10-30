Kirada yeni dönem için geri sayım başladı! İşte barkotlu iki aşamalı sistemin detayları

“Gerçekten kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılacak olması reform niteliğinde bir uygulama. Biz buna ilişkin ilk örneği Strateji Eylem Planı’nda görmüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılması kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içindeki aşamalarda yer alıyordu.