Kirada yeni dönem için geri sayım başladı! İşte barkotlu iki aşamalı sistemin detayları
Kiracılar ve ev sahipleri için yeni dönemin ayrıntıları belli oldu. Reform niteliğindeki uygulama ile kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu sayede vergi kaçakçılığı ve usulsüz kiralamaların önüne geçilecek. e-Devlet’te iki aşamalı olacak yeni düzenlemeyle kira kontratları barkodlu hale getirilerek sahte imza ve usulsüz işlemler de engellenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılabilmesine olanak tanıyan sistemi devreye soktu. Yeni düzenlemeyle, kira sözleşmelerinin e-Devlet'e entegrasyonu iki aşamada gerçekleştirilecek.
Sistemin detaylarını anlatan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu adımın kayıt dışı ekonomi işle mücadelede reform olduğunu vurguladı.
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet’e açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:
“Gerçekten kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılacak olması reform niteliğinde bir uygulama. Biz buna ilişkin ilk örneği Strateji Eylem Planı’nda görmüştük. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamalarda bulunmuştu. Özellikle kira kontratlarının e-Devlet sistemine aktarılması kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı içindeki aşamalarda yer alıyordu.