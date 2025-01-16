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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi

Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’den bir karar yayımlandı. Artık kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek. Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi - Sayfa 1

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanılması mecburi hale geldi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi - Sayfa 2

Türkiye’deki kamu kurumları artık harcamalarını, emekli maaşı ve sosyal yardım ödemelerini, öğrencilere sağlanan burs ve kredi desteklerini, esnafa yönelik teşvikleri TROY kart üzerinden gerçekleştirecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi - Sayfa 3

Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi - Sayfa 4

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu kararın Türkiye’nin ekonomik güvenliğini artırmak ve yerli ödeme sistemlerini güçlendirmek adına kritik bir adım olduğu vurgulandı

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