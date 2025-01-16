Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu ödemelerinde yerli kart kullanımı zorunlu hale geldi
Türkiye’nin milli ödeme sistemi olan TROY için Resmi Gazete’den bir karar yayımlandı. Artık kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapı kullanılarak gerçekleştirilecek. Böylece yeni kart ve kart yenileme taleplerinde aksi belirtilmedikçe yerli ödeme sistemi kullanılacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, kamu kurumlarının tüm mali işlemlerinde yerli kartlı ödeme sistemlerinin kullanılması mecburi hale geldi.
Türkiye’deki kamu kurumları artık harcamalarını, emekli maaşı ve sosyal yardım ödemelerini, öğrencilere sağlanan burs ve kredi desteklerini, esnafa yönelik teşvikleri TROY kart üzerinden gerçekleştirecek.
Banka protokollerinin ilk kez yapılması ve kart yenileme işlemlerinde aksi belirtilmedikçe bankalar bu kartları vatandaşlara verecek.