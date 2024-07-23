E-ticaret Kanunu değişiyor! Bu şartları sağlayanlar destek alacak!
E-ticaret Kanunu değişikliğine ilişkin teklif bugün TBMM'de görüşülecek. Teklif kabul edilirse, E-ticaret platformlarına ihracata katkı karşılığı “lisans bedeli” desteği sağlanacak.
AK Parti'nin kanun teklifiyle, iki yıl önce çıkarılan E-ticaret Kanunu’nda değişikliğe gidiliyor.
Değişikliğe göre e-ticaret platformları, ihracat ve teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarını lisans bedelinden düşebilecek. Bu kapsamda firmalar 6-7 kat daha az lisans bedeli ödeyecek.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bugün ele alınacak teklife göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra, yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla pazar yerleri üzerinden yurtdışına yapılan satışlar ve Sanayi Bakanlığı’ndan teşvik alınarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları lisans ücretlerinden düşülecek.
İndirimler 2024 yılı lisans ücretleri için harcamaların 4 katı, 2025 yılı lisans ücretleri için ise harcamaların 3 katı olarak uygulanacak.