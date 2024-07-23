E-ticaret Kanunu değişiyor! Bu şartları sağlayanlar destek alacak!

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda bugün ele alınacak teklife göre, e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıların sınır ötesi elektronik ticaret faaliyetlerinin yanı sıra, yüksek teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi amacıyla pazar yerleri üzerinden yurtdışına yapılan satışlar ve Sanayi Bakanlığı’ndan teşvik alınarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları lisans ücretlerinden düşülecek.