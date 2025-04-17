Piyasadan toplatılıyor! Ticaret Bakanlığı bazı plaj ürünlerinin satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listeye göre, plaj ürünü kategorisindeki bazı ürünlerin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık; bazı plaj ürünlerinin içeriğinin sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan toplatılmalarına karar verildi.