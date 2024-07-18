ECB nedir? ECB’nin faiz kararlarının finansal piyasalara etkisi
ECB’nin faiz kararları, finansal piyasalar ve ekonomik aktörler üzerinde önemli etkilere sahiptir. ECB’nin faiz artırma ya da düşürme politikaları ile parasal tabanı direkt etkilemektedir. Peki, ECB nedir? ECB'nin faiz kararları piyasaları nasıl etkiler? İşte, ECB'ye ilişkin detaylar...
ECB nedir?
ECB (European Central Bank) Avrupa Merkez Bankası’nın kısaltmasıdır. ECB, 1 Haziran 1988 tarihinde faaliyete geçmiştir. Merkezi, Almanya’nın Frankfurt şehrindedir. Christine Lagarde, ECB’nin başkanıdır.
ECB’nin görevleri nelerdir?
ECB’nin sorumluluk ve faaliyetleri 1992’de imzalanan Maastricht Anlaşması’nda düzenlenmiştir.
ECB’nin temel görevi Euro’nun alım gücünü korumak ve Euro Bölgesi’nde fiyat istikrarını sağlamaktır.
ECB, bölgedeki banknotların tekeline sahiptir. Bölgedeki ekonomik büyüme ve istihdam yaratma konusu ana sorumluluk alanıdır.
ECB, kredi kuruluşlarını denetler ve finans piyasası istikrarını kontrol eder.
Döviz alım satımını sağlar.
Ödeme sistemlerin etkin şekilde işlemesini sağlar.
ECB’nin karar alma organları nelerdir?
ECB’nin karar alma organları, Yürütme Kurulu, Yönetim Konseyi ve Genel Kurul'dur.