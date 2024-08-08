Eczaneler malî krizin pençesinde... İlaç bulunamıyor, giderler artıyor
Türkiye genelinde eczacılar, artan maliyetler ve bulunamayan ilaçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. İlaç temininde yaşanan sıkıntılar ve giderlerin hızla yükselmesi, sektördeki pek çok eczaneyi malî bir bataklığa sürüklüyor...
Son dönemlerde, Türkiye'de ilaç bulunurluğu sorunu devam ederken, eczacılar da yükselen işletme giderleriyle baş etmeye çalışıyor.
Elektrik, kira ve personel giderleri gibi sabit masrafların yanı sıra, ilaç fiyatlarının döviz kurundaki dalgalanmalar karşısında sabit kalmaması eczacıları zorluyor.
Eczacılardan kredi çözümü ve yetkililere çağrı
Birçok eczacı, devam eden ekonomik sıkıntılar nedeniyle işletmelerini ayakta tutabilmek için kredi çekmek zorunda kalıyor.
BirGün'ün haberine göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, durumu "Eczacılar, masraflarını karşılayabilmek için kredi üstüne kredi çekmek zorunda kalıyorlar. Eczanelerin uzun süre ayakta kalması gittikçe zorlaşıyor" sözleriyle ifade etti.