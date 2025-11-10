edevlet TOKİ başvuru; Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım TOKİ TC numarasına göre başvuru

Bu uygulama, düşük gelirli ve dar gelir grubuna mensup vatandaşların da güvenli ve modern konutlarda yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 tipinde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 tipinde olacak. Böylece farklı gelir ve aile yapılarına göre alternatif konutlar sunulacak.