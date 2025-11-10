edevlet TOKİ başvuru; Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım TOKİ TC numarasına göre başvuru
edevlet TOKİ başvuru, uzun günlerdir dört gözle beklenen 500.000 bin sosyal konut projesi başvurularının başlamasıyla gündemin ilk maddesi haline geldi. Sadece e devlet üzerinden değil aynı zamanda Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım aracılığıyla da TOKİ 1+1 ve 2+1 konutlara başvurabilirsiniz. İşte edevlet, Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım TOKİ TC numarasına göre başvuru işlemleri ve daha fazlası...
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, projenin "Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut girişimi" olduğu vurgulandı. TOKİ tarafından tasarlanacak konutların büyük bir kısmı satışa sunulacak, ancak proje kapsamında ilk kez devlet eliyle kiralanabilecek sosyal konutlar da inşa edilecek.
Bu uygulama, düşük gelirli ve dar gelir grubuna mensup vatandaşların da güvenli ve modern konutlarda yaşamasını sağlamayı amaçlıyor. Projeyle birlikte toplam 500 bin konut inşa edilecek. Bu evlerin 200 bini 80 metrekarelik 2+1 tipinde, 150 bini 65 metrekarelik 2+1 tipinde, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 tipinde olacak. Böylece farklı gelir ve aile yapılarına göre alternatif konutlar sunulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın duyurduğu 81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için başvurular 10 Kasım'da açılıyor. Bakanlığa göre bu, "Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olacak.