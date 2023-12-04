EDEX 2023'te Türk firmaları gövde gösterisi yaptı

Açılış konuşması yapan Savunma Bakanı Zeki, uluslararası ve bölgesel güvenliği sarsan savaşların ışığında savunma sanayi fuarının ayrı bir önem kazandığını söyledi.

"Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin her daim ülkenin güvenlik ve istikrarını koruyacağını" ifade eden Zeki, güvenlik ve barıştan yana olan ülkelerle işbirliği içinde ülkesine yönelik her türlü saldırıyı bertaraf edebilecek güce ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.