Edremit Körfezi’nde sezonluk villa kiraları 1 milyon liraya kadar çıktı

Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel, “Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Bayağı bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz durum. 2+1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3+1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar. Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor.” dedi.