Ege kıyılarında arsa fiyatları İstanbul ile yarışıyor!
Her emeklinin hayalinde sahil kasabasına yerleşmek var. Özellikle Ege kıyısına yerleşme hayali pek çok kişi için yarım kalabilir. Kıyı bölgelerinde artan arsa fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirleri aratmıyor. İşte il il, ilçe ilçe metrekare fiyatları…
Büyükşehirlerin pahalılığı, yaşamın giderek zorlaşması özellikle çalışanları sahil kasabalarına itiyor. Emeklilik hayali olarak Ege kıyılarına yerleşmek artık uzak bir ihtimale dönüştü.
Son yıllarda enflasyonla birlikte gayrimenkul fiyatlarındaki artış arsa fiyatlarını da etkiledi. Metrekare bazında fiyatlar neredeyse metropollerle yarışır hale geldi.
Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul'da yaşam maliyetinin yüksekliği ve şehirde yaşamın giderek zorlaşması nedeniyle şehri terk ediyor.
Çalışma koşulları elveren ya da evden çalışanların çoğu Türkiye’nin farklı bölgelerine pandemiden bu yana göç etmeye ediyor.
Özellikle kıyı sahil kesimlerine salgın döneminden bu yana büyük bir ilgi var. Butik turizmin yaygınlaşması, turizmin belli merkezlerden çıkıp bölgeye yayılmasıyla arsa fiyatları da yükseldi.