Ege kıyılarında arsa fiyatları İstanbul ile yarışıyor!

Çalışma koşulları elveren ya da evden çalışanların çoğu Türkiye’nin farklı bölgelerine pandemiden bu yana göç etmeye ediyor.

Özellikle kıyı sahil kesimlerine salgın döneminden bu yana büyük bir ilgi var. Butik turizmin yaygınlaşması, turizmin belli merkezlerden çıkıp bölgeye yayılmasıyla arsa fiyatları da yükseldi.