Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam
Ehliyet almak isteyenler için kötü haber! 2025 yılında direksiyon sınavı ücretlerine zam yapıldı.
Ehliyet sahibi olmak isteyenler için 2025 yılıyla birlikte sınav ücretlerine önemli bir zam yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı yeni düzenlemeye göre, direksiyon sınavı ücreti 750 TL’den 1350 TL’ye yükseldi.
İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav ücretine de yüksek oranda zam yapıldı. Önceki yıllarda 2500 TL olarak belirlenen ikinci sınav ücreti, 2025 itibarıyla 4000 TL'ye yükseltildi.