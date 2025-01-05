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Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam

Ehliyet almak isteyenler için kötü haber! 2025 yılında direksiyon sınavı ücretlerine zam yapıldı.

Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam - Sayfa 1

Ehliyet sahibi olmak isteyenler için 2025 yılıyla birlikte sınav ücretlerine önemli bir zam yapıldı. 

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Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam - Sayfa 2

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı yeni düzenlemeye göre, direksiyon sınavı ücreti 750 TL’den 1350 TL’ye yükseldi.

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Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam - Sayfa 3

İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci sınav ücretine de yüksek oranda zam yapıldı. Önceki yıllarda 2500 TL olarak belirlenen ikinci sınav ücreti, 2025 itibarıyla 4000 TL'ye yükseltildi.

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Ehliyet almak isteyenlere kötü haber! Direksiyon sınavı ücretlerine dev zam - Sayfa 4

Bu artış, hem yeni ehliyet almak isteyenleri hem de sınavı tekrar edecek adayları yakından ilgilendiriyor.

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