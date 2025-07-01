Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Fiyat 7 bin TL'ye çıkacak: İşte gerekli evraklar
1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresi sona eriyor. Bu tarihten önce alınan ehliyetler, belirlenen süre içinde yenilenmezse geçersiz sayılacak ve yasal olarak araç kullanılamayacak. İşte ehliyet yenileme fiyatları ve gerekli ehliyet yenileme evrakları hakkında detaylı bilgiler...
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar 15 lira ödenecek. Bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.
Vatandaşların, tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden yapacakları başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde gönderiliyor.