Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor! Peki ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
2025 yılına girişle birlikte eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için süre daralıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre yakında sona erecek. Belirlenen son tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini tamamlamayan sürücüler, yasal cezalarla karşı karşıya kalabilir. Peki, ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Randevu nasıl alınır? İşte detaylar…
Çipli ehliyete geçişte son dönemece girildi. 31 Temmuz 2025’e kadar eski tip sürücü belgesini yenileyenler, sadece 15 TL ödeyerek işlemlerini tamamlayabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedelinden oluşuyor.
Ancak bu tarihten sonra yenileme yapanlar için maliyet ciddi oranda artacak. Özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri, işlemi geciktirdiklerinde 7.438 TL’ye kadar ücret ödemek zorunda kalabilecek.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 31 milyon kişi yeni tip çipli ehliyete geçti. Ancak 4 milyondan fazla sürücü hâlâ eski tip belgelerle trafiğe çıkıyor.