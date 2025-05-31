Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ücreti ne kadar? 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?

ÜCRETİ NE KADAR?

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.