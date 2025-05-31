Ehliyet yenilemede son gün yaklaşıyor: Ücreti ne kadar? 5 adımda ehliyet nasıl yenilenir?
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar 15 lira ödenmesi gerekirken bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, başvuru sırasında hangi belgeler isteniyor? İşte adım adım eski tip sürücü belgesi yenileme süreci ve merak edilen tüm detaylar...
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.
ÜCRETİ NE KADAR?
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.
YETKİLİLER UYARDI: SON GÜNE BIRAKMAYIN
Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.