Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler
Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. Eski tip ehliyetlerinin değiştirilmesi için son haftaya girildi. Yenileme işlemi gerçekleşmez ise 1 milyon 904 bin eski tip ehliyet geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim 2025’e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa ehliyetleri geçersiz sayılacak.
1 Ocak 2016’dan itibaren verilmesine başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre 31 Ekim’de sona erecek.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yeniledi, ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hâlâ eski tip belgesini kullanıyor.