  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren ehliyet yenileme sürecinde sona yaklaşıldı. Eski tip ehliyetlerinin değiştirilmesi için son haftaya girildi. Yenileme işlemi gerçekleşmez ise 1 milyon 904 bin eski tip ehliyet geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler - Sayfa 1

Eski tip sürücü belgesi kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim 2025’e kadar yenileme işlemlerini tamamlamazsa ehliyetleri geçersiz sayılacak.

1 | 11
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler - Sayfa 2

1 Ocak 2016’dan itibaren verilmesine başlanan yeni tip sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre 31 Ekim’de sona erecek.

2 | 11
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler - Sayfa 3

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 kişi ehliyetini yeniledi, ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hâlâ eski tip belgesini kullanıyor.

3 | 11
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor: Ücret 7 bin lirayı aşacak! İşte gerekli belgeler - Sayfa 4

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

4 | 11