Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Peki ehliyet yenileme ücreti ne Kadar, gerekli belgeleri neler?

Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçişte sona yaklaşılıyor. 2016 öncesi düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te doluyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek yeni ehliyetlerini alabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlenmiş durumda.