Ehliyet yenilemede zaman daralıyor: Peki ehliyet yenileme ücreti ne Kadar, gerekli belgeleri neler?
Eski tip ehliyetini henüz yenilemeyenler için zaman giderek daralıyor. 2016 öncesinde verilen sürücü belgeleri için son başvuru tarihine yaklaşılırken, bu süre içinde yenileme işlemini tamamlamayanlar hem idari para cezasına çarptırılacak hem de yeni ehliyet almak için daha yüksek bir ücret ödeyecek.
Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçişte sona yaklaşılıyor. 2016 öncesi düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te doluyor. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan sürücüler, sadece 15 TL ödeyerek yeni ehliyetlerini alabilecek. Bu ücretin 13 TL’si değerli kâğıt, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak belirlenmiş durumda.
Ancak süre dolduktan sonra başvuracak sürücüler için koşullar ağırlaşıyor. Özellikle B sınıfı ehliyet sahipleri, yenileme işlemini geciktirdikleri takdirde 7.438 TL’yi bulan ek masraflarla karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenle uzmanlar, sürenin bitmesini beklemeden ehliyet yenileme işlemlerinin bir an önce tamamlanmasını tavsiye ediyor.
"SON GÜNE BIRAKMAYIN" UYARISI
İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, şimdiye kadar yaklaşık 31 milyon sürücü yeni nesil çipli ehliyetini aldı. Ancak 4 milyondan fazla kişi hâlâ eski tip sürücü belgesiyle araç kullanmaya devam ediyor. Uzmanlar, yenileme sürecine dair randevu sisteminde yaşanan yoğunluğa işaret ederek, sürücüleri işlemlerini son ana bırakmamaları konusunda uyarıyor.