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  4. Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark!

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark!

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, ehliyetlerin yenilenme süreciyle ilgili bir detaya dikkat çekti.

Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark! - Sayfa 1

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, sürücü belgelerinin yenileme süreci hakkında bilgi verdi. Altay, bu süreçle ilgili yaşanan gelişmeleri ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları değerlendirdi.

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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark! - Sayfa 2

1.205 TL'LİK FARK

Ehliyet yenileme işlemlerinde son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatan Altay, “Eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde; 13,00 TL değerli kâğıt bedeli, 2,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15,00 TL ücret alınmaktadır.

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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark! - Sayfa 3

Ancak daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan bu işlem için 990,00 TL değerli kâğıt bedeli, 230,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 1.220 TL ücret alınmaktadır." dedi.

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Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark! - Sayfa 4

81 KAT FAZLA ÜCRETLENDİRME

Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi ile süresi dolan, yıpranan ya da kaybedilen yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi işleminde tüm süreçler aynı olmasına karşın her iki işlem arasında 81 kat fazla ücretlendirme yapılmaktadır.

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