Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark!

81 KAT FAZLA ÜCRETLENDİRME

Altay sözlerini şöyle sürdürdü: "Eski tip sürücü belgesinin yenilenmesi ile süresi dolan, yıpranan ya da kaybedilen yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi işleminde tüm süreçler aynı olmasına karşın her iki işlem arasında 81 kat fazla ücretlendirme yapılmaktadır.