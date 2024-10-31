Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Yenileme ücretinde dikkat çeken fark!
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, ehliyetlerin yenilenme süreciyle ilgili bir detaya dikkat çekti.
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, sürücü belgelerinin yenileme süreci hakkında bilgi verdi. Altay, bu süreçle ilgili yaşanan gelişmeleri ve tüketicilerin karşılaştığı sorunları değerlendirdi.
1.205 TL'LİK FARK
Ehliyet yenileme işlemlerinde son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlatan Altay, “Eski tip sürücü belgesini yenileme işleminde; 13,00 TL değerli kâğıt bedeli, 2,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 15,00 TL ücret alınmaktadır.
Ancak daha önce sürücü belgesini yenileyen, kaybeden, süresi biten, yıpranan vatandaşlardan bu işlem için 990,00 TL değerli kâğıt bedeli, 230,00 TL vakıf hizmet bedeli olmak üzere toplam 1.220 TL ücret alınmaktadır." dedi.