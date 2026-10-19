Ekim 2026 emekli promosyonları güncellendi: Ödemeler 30 bin TL’ye kadar çıkıyor
Ekim ayının sonuna yaklaşılırken emekli promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2027 yılı maaş artışlarına ilişkin gelişmeleri takip ederken bankaların güncel kampanyalarını da araştırıyor. Emekli maaşını yeni bir bankaya taşımak isteyenler ile ilk kez emekli olacaklar için hazırlanan kampanyalarda nakit promosyonun yanı sıra çeşitli ek ödüller de sunuluyor. İşte bankaların emekli promosyon kampanyaları...
Bankalar, ekim ayında emekli promosyonu kampanyalarını sürdürerek yeni müşteri kazanmak için rekabeti artırdı. Kamu ve özel bankalar; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını güncelledi.
Bazı bankalarda otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek bankacılık ürünlerinden yararlanılması, temel promosyon tutarına ilave ödeme alınmasını sağlayabiliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon kampanyaları…
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
Maaş Tutarı;
0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,
20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.