Ekim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonları

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.