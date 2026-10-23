Ekim 2026 | En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte banka banka güncel emekli promosyonları
Ekim ayı itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyaları sürüyor. Emekli maaşını daha yüksek ödeme yapan bir bankaya aktarmayı düşünen vatandaşlar; Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve DenizBank gibi bankaların sunduğu fırsatları araştırıyor. Bazı bankaların ek şartlara bağlı avantajlarıyla birlikte toplam promosyon tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. Peki, Ekim 2026’da hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların güncel kampanyaları, ödeme tutarları ve yararlanma koşulları...
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
12.000 TL'ye varan net promosyona ek olarak 40.000 TL faizsiz kredi, 25.000 TL faizsiz taksitli avans ve harcama puanlarıyla toplam 90.000 TL'ye varan avantaj paketi.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU
İş Bankası, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan ek promosyon vermekte.
1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.
10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 8.000 TL
15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 12.000 TL