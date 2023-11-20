Ekimde en çok konut aranan il ve ilçeler belli oldu

Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde ekimde önceki aya göre satılık fiyatlarında artış görülmezken, kiralık konut fiyatları yüzde 4 düştü. Kiralık fiyatlarında önceki ay da yüzde 4'lük düşüş yaşanmıştı. Kiralık-satılık konut arama trendi ekimde satılık konut lehine yükselişe geçti ve aramaların yüzde 56’sı satılık, yüzde 44'ü ise kiralık konutlar için yapıldı.

En çok konut aranan iller arasında İstanbul ilk sırada yer alırken, megakent ilk kez hem satılık hem de aylık fiyat değişiminde görülen düşüşle dikkati çekti. Ekimde İstanbul'da önceki aya göre satılık konut fiyatları yüzde 1, kiralıklar ise yüzde 3 düştü. En çok arama yapılan ilk 10'da satılık konutların fiyatı 4 ilde, kiralıkların ise 6 kentte düşüş gösterdi. Kiraların en çok düştüğü il yüzde 6 ile Antalya oldu.