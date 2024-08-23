Ekmekte yeni standartlar yolda! Hepsine tek tek yapıştırılacak
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ekmek satışlarına yeni düzenleme getirmek için taslak hazırladı.
En çok tüketilen temel gıdalar arasında ilk sırada yer alan ekmek için yeni düzenlemeler yapılacak. Ekmeklerin iyi pişmiş ve kabarık olması sağlanacak, aynı zamanda yanmamış olmasına özen gösterilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, ambalajlı ekmeğin paketinde un çeşitlerinin yüzde oranları, kullanılan katkı maddesinin adı, imalat günü yer alacak.
Ambalajsız ekmeklerde ise fırının adını belirten etiket veya kabartma bulunacak. Ambalajsız ekmekler, elle teması önleyebilecek ebatta kağıtlara sarılarak veya poşetle verilecek.
"İYİ PİŞMİŞ VE KABARMIŞ OLACAK"
TSE tarafından hazırlanan ve görüşe açılan ekmek standart taslağına göre ekmek çeşitleri; “normal ekmek, köy ekmeği (tam buğday ekmeği), kepekli ekmek, çavdarlı ekmek, yulaflı ekmek, mısırlı ekmek, karışık tahıllı ekmek, Vakfıkebir/Trabzon ekmeği, siyez buğday ekmeği, çeşnili ekmek” olmak üzere 10 grupta toplanacak.
Ekmek iyi pişmiş ve kabarmış olacak, yanık olmayacak, kendine has kokusu bulunacak, dış kısmında gözle görülür herhangi bir yabancı madde ve hamur topağı yer almayacak.