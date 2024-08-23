Ekmekte yeni standartlar yolda! Hepsine tek tek yapıştırılacak

En çok tüketilen temel gıdalar arasında ilk sırada yer alan ekmek için yeni düzenlemeler yapılacak. Ekmeklerin iyi pişmiş ve kabarık olması sağlanacak, aynı zamanda yanmamış olmasına özen gösterilecek. Milliyet'te yer alan habere göre, ambalajlı ekmeğin paketinde un çeşitlerinin yüzde oranları, kullanılan katkı maddesinin adı, imalat günü yer alacak.