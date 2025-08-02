Ekonomi dünyasının vazgeçilmezi: Arz ve talep dengesi

Ekonomik kararlara yön veriyor

Bu basit ancak güçlü ilişki, hem üreticiler hem de tüketiciler için hayati önem taşır. Üreticiler, hangi ürünleri ne kadar miktarda ve hangi fiyattan piyasaya sunacaklarına karar verirken arz ve talep koşullarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Tüketiciler ise, ürünleri en uygun fiyattan satın almak için piyasadaki arz-talep dengesini takip ederler.