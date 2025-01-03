Ekonomi yazarından ev sahibi olmak isteyenlere uyarı: "Cebinizde TL varsa..."
2025 yılında konut piyasası ve kredi faizleri, ekonomik belirsizliklerin ortasında tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor. Konut sahibi olmak isteyenler gerekli bilgileri araştırırken, ekonomi yazarı Murat Muratoğlu'ndan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının adından 2025 yılında konut fiyatlarının ve kredi faizlerinin gideceği hangi yönde ilerleyeceği merak konusu oldu.
Nefes yazarı Murat Muratoğlu bugünkü köşesinde 'Emlak piyasası karışıyor!' başlığıyla bu gelişmeleri şu ifadelerle değerlendirdi:
"Emlak piyasasında taşlar pek yerine oturmuyor. Bir yanda satış rekorlarının coşkusu, diğer yanda reel fiyatların tatsız bir şekilde düşmesi...
Fiyat ortalamasında 2024’ün son ayına kadar yüzde 29.4’lük artış var ki; kulağa güzel geliyor. İşin içerisine enflasyonu katınca bir de bakıyoruz ki yüzde 12.0’lik bir gerileme söz konusu…
Yine de bu gerileme yanıltmasın sizi… İstanbul’da metrekare fiyatı Ocak 2021’de 4.706 lirayken Ekim 2024’te 42.526 liraya zıplamış. Üç buçuk yılda gelirini 9 katına çıkaran var mı aramızda? Fiyatlar hiç ucuz değil aslında!
Yüksek mevduat faizlerine ‘göz süzerek’ bakan ama kendine hala “Benim gönlüm gayrimenkulden yana” diyen de pek çok... Madem ekonomi karmakarışık, insanın elini duvara sürtüp “Bu ev artık benim” deme hissi de bir başka oluyor tabii…
Konutlar tarlada yetişmediğine göre, alıcıların sayısı arttığında, satıcıların sayısı da artıyor ki devir gerçekleşsin. Alış rekor kırıyorsa, satış da kırıyor.
Kimi nakit ihtiyacından satıyor, kimi fiyatların hızlı artmayacağını düşünüyor. Kiracılarla boğuşmaktan, bilirkişi beklemekten, mahkemelerde sürünmekten bıkanlar da satışta…