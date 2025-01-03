Ekonomi yazarından ev sahibi olmak isteyenlere uyarı: "Cebinizde TL varsa..."

Yine de bu gerileme yanıltmasın sizi… İstanbul’da metrekare fiyatı Ocak 2021’de 4.706 lirayken Ekim 2024’te 42.526 liraya zıplamış. Üç buçuk yılda gelirini 9 katına çıkaran var mı aramızda? Fiyatlar hiç ucuz değil aslında!

Yüksek mevduat faizlerine ‘göz süzerek’ bakan ama kendine hala “Benim gönlüm gayrimenkulden yana” diyen de pek çok... Madem ekonomi karmakarışık, insanın elini duvara sürtüp “Bu ev artık benim” deme hissi de bir başka oluyor tabii…