Ekonomide dışlama etkisi ve yatırım davranışları

Dışlama etkisi nedir?

Dışlama etkisi (Crowding Out) , kamunun artan borçlanma ihtiyacının özel sektörün finansmana erişimini sınırlamasıdır. Bu durum, özellikle bütçe açıklarının borçlanma yoluyla finanse edildiği dönemlerde daha görünür hale geliyor. Devletin piyasadan yoğun biçimde kaynak talep etmesi, finansal fonların yönünü belirliyor. Bankalar ve yatırımcılar, risk algısı nedeniyle kamu borçlanma araçlarına daha fazla ilgi gösteriyor. Bu tercih, özel sektör için ayrılan kaynakların daralmasına yol açabiliyor. Süreç, doğrudan bir yasaklama içermiyor ancak fiili bir sınırlama yaratıyor. Ekonomik kararlar bu çerçevede yeniden şekilleniyor. Dışlama etkisi böylece teorik bir kavram olmaktan çıkıp pratik sonuçlar doğuruyor.