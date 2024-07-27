Ekonomide geçen hafta: İşte haftanın öne çıkan gelişmeleri
Küresel piyasalarda ABD'den gelen veriler geçen haftanın öne çıkan gündem maddeleri olurken, Türkiye'de teknolojik teşvik paketi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı izlendi.
Küresel piyasalar ABD verilerinin de etkisiyle özellikle teknoloji tarafında yoğun satışların yaşandığı bir haftayı geride bıraktı. Yurt içinde ise 30 milyar doları bulan teknolojik teşvik paketi gündemin ilk sıralarında yer aldı. İşte geçen haftanın öne çıkan önemli gelişmeleri.
Fed’in favori enflasyon göstergesi beklentilere paralel
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti aylık olarak yüzde 0,2, yıllık olarak 2,5 artış göstermesi yönündeydi.
Harris, Trump ile farkı 1 puana indirdi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Başkan Joe Biden’ın kasım ayındaki seçimde adaylığını çekmesinin ardından yapılan bir ankete göre Donald Trump ile oy farkını 1 yüzde puana indirmiş durumda.
ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 2,8 büyüdü.