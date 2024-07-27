Ekonomide geçen hafta: İşte haftanın öne çıkan gelişmeleri

Fed’in favori enflasyon göstergesi beklentilere paralel

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,6 arttı. Beklenti aylık olarak yüzde 0,2, yıllık olarak 2,5 artış göstermesi yönündeydi.