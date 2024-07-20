Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan ekonomik gelişmeler
Yurt içi piyasalarda geçen haftanın en önemli başlıkları arasında konut fiyatları verileri öne çıkarken küresel piyasalarda ise Fed tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı öne çıktı.
Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında konut fiyatları verileri öne çıktı. Küresel piyasalarda ise bu hafta, Fed tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı gündemi meşgul eden önemli haberlerden oldu.
Avrupa Merkez Bankası faizleri pas geçti
Avrupa Merkez Bankası (AMB) refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar metninde faizleri gerektiği müddetçe kısıtlayıcı tutma taahhüdünü yineleyen AMB, kısıtlayıcılığın seviyesi ve süresinin verilere bağlı olacağını belirtti. Ayrıca AMB, Euro Bölgesi'nde fiyat baskılarının hala yüksek olduğunu ve manşet enflasyonun 2025 yılına kadar hedefin üzerinde kalacağını kaydetti.
Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilere paralel geldi
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliğinin (AB) Haziran ayı enflasyon nihai verilerini yayınladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da aylık yüzde 0,2 olan enflasyon, yıllık olarak yüzde 2,5’e yükseldi.
Fed’in Bej Kitap’ında ekonomik aktivite vurgusu
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun temmuz sayısını yayımladı. Raporuna göre üçüncü çeyreğe girerken birçok bölge, ekonomik aktivitenin düştüğünü veya yatay olduğunu bildirdi.