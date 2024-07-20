Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan ekonomik gelişmeler

Bu hafta yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları arasında konut fiyatları verileri öne çıktı. Küresel piyasalarda ise bu hafta, Fed tutanakları, Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı gündemi meşgul eden önemli haberlerden oldu.