Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler
Geçen hafta Haziran ayı enflasyonu açıklanırken emekli ve memur zamları da belli oldu. Kripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurt dışında ise ABD istihdam verileri radardaydı.
Geçen hafta Haziran ayı enflasyonu açıklanırken emekli ve memur zamları da belli oldu. Kripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurt dışında ise ABD istihdam verileri radardaydı.
İmalat göstergesi yılın en düşük seviyesinde
İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 47,9’a gerileyerek, üçüncü ay üst üste eşik değer olan 50’nin altında kaldı ve 2024'ün en düşük seviyesine indi.
SPK'dan kripto yasası duyurusu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından kripto varlıklara ilişkin sürecin ayrıntılarını açıkladı.
Bir yılın en düşük aylık enflasyonu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.