Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler

Bir yılın en düşük aylık enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.