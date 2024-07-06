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  4. Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler

Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler

Geçen hafta Haziran ayı enflasyonu açıklanırken emekli ve memur zamları da belli oldu. Kripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurt dışında ise ABD istihdam verileri radardaydı.

Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler - Sayfa 1

Geçen hafta Haziran ayı enflasyonu açıklanırken emekli ve memur zamları da belli oldu. Kripto varlık düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yurt dışında ise ABD istihdam verileri radardaydı.

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Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler - Sayfa 2

İmalat göstergesi yılın en düşük seviyesinde

İSO Türkiye imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran'da 47,9’a gerileyerek, üçüncü ay üst üste eşik değer olan 50’nin altında kaldı ve 2024'ün en düşük seviyesine indi.

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Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler - Sayfa 3

SPK'dan kripto yasası duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından kripto varlıklara ilişkin sürecin ayrıntılarını açıkladı.

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Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler - Sayfa 4

Bir yılın en düşük aylık enflasyonu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Veriler aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret etti. Yıllık enflasyon da Haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez geriledi.

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