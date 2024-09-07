Ekonomide geçen hafta: İşte öne çıkan gelişmeler
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam rakamına odaklanmışken, içeride ise Orta Vadeli Program, büyüme ve enflasyon rakamları açıldı. Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti.
OVP'de enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme gibi temel makro ekonomik hedeflerin yer aldığı Orta Vadeli Program kamuoyuna açıkladı. Buna göre, 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'a çekilirken enflasyon beklentisi yine bu yıl için yüzde 33'ten yüzde 41,5'e çıkarıldı. Cari açık bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 1,7'e düşürüldü.
Enflasyon Ağustos'ta hız kesti
Türkiye'de yıllık tüketici enflasyonu, sıkı para politikası ve baz etkisiyle Ağustos ayında yüzde 51,97 ile son bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Büyüme sıkılaşma etkisiyle yavaşladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyreğe ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verilerini yayımladı. Veriler ikinci çeyrekte yıllık yüzde 2,5 ile beklentilerin altında bir büyüme performansına işaret etti. Çeyreklik bazda da büyüme yüzde 0,1 ile sınırlı oldu.
Fitch Türkiye kararını açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye’nin kredi notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti, görünüm durağan.